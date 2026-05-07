AC ସହ ଫ୍ୟାନ ଚଳାଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ଟ୍ରିକ୍, ୯୦% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିୟମ
ଫ୍ୟାନ ଆଉ ଏସି ଏକାଠି ଚଳାଇବା ଉଚିତ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଏସି ପାଖରେ ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବା ଅନେକ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଚୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସଠିକ୍ ଗତିରେ ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଠରୀ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଏସି ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ପବନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ AC ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଘନତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ତଳ ଭାଗରେ ଜମା ହୁଏ। ତା’ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରେ।
ଯଦି ଏସି ସହିତ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ କୋଠରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏବଂ ସେହି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଏସି ଚଲାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏସିର ତାପମାତ୍ରା ୨୨°C ବଦଳରେ ୨୬°C ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲନ୍ତି, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, AC ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ୬% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
ଫ୍ୟାନ୍ କୋଠରୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଝାଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭବକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏସି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ AC ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମେସିନର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପବନକୁ ମିଶାଏ। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ AC ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଗତିରେ ସେଟ୍ କରିବା ଭଲ। ଏହା ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପରିଚଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ।