ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର
ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭଲ ବିକଳ୍ପ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଂଶ। ଏହି ସମୟରେ, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଳାନ୍ତି, ଥକ୍କାପଣ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ।
କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଓ୍ୱାକଆଉଟ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ମତାମତ ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ; କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଲୋକ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।
ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କେତେ ଠିକ୍:
Office on Womens Health ଅନୁଯାୟୀ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଋତୁସ୍ରାବ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ଳାନ୍ତି, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ବ୍ୟାୟାମ ଭଲ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିନ୍ନ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସଙ୍କେତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ।
ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭଲ ବିକଳ୍ପ:
ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ଚାଲିବା, ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ଯୋଗ, ସାଇକେଲିଂ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାଛିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ସ୍ତର ଆଧାରରେ ଏହା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇବା ଏଡାଇବା।
ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ସାନିଟାରୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା exercise ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା।