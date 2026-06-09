ଭୁତୁଣୀ ନୁହେଁ, ତୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର!
‘ଈଥା'ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ
ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ‘ସ୍ତ୍ରୀ-୨’ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୮୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଅମର କୌଶିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲା। ଏବେ ‘ମ୍ୟାଡକ’ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିନେମାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ‘ଈଥା’। ଯାହାକି ଏକ ବାୟୋପିକ ଫିଲ୍ମ। ‘ଈଥା’ ଚଳିତବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
‘ଈଥା’ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାବଣୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଠାବାଈଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏଥିରେ ବିଠାବାଈଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେଶ ବିଜାନ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମ୍ୟାଡକ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଛାୱା’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ‘ଛାୱା’ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୮୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
‘ଈଥା’ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡ୍ଡା ଓ ଜୀଶାନ ଆୟୁବ। ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।