ପରାଜୟ ପାଇଁ ବୋଲର ଓ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆୟର
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଖରାପ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୨୧୦ ରନର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରେୟସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିକଟରୁ ୩ ୱିକେଟରେ ହାରିଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦଳ ୨୧୦ ରନର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଯଶ ଠାକୁର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋରକୁ ୩୩ ରନରେ ୩ ୱିକେଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାରୁ ପଞ୍ଜାବ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦଳର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏବଂ ଦୋଡା ଗଣେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଚ୍ର ସ୍ଥିତି ପେସର୍ ବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବଲ୍ ବହୁତ ସିମ୍ (seaming) ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ପେସର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବୋଲରମାନେ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ‘ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ’ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଣନୀତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ନହେବାରୁ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।