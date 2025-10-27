କ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଭାରୀ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ Spleen Laceration; କେତେ ଘାତକ ଏହି ଆଘାତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ?

ସାମାନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଭାରୀ । ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ Spleen Laceration; କେତେ ଘାତକ ଏହି ଆଘାତ? ଜାଣନ୍ତୁ...

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ODI ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ICU ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICU ରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। cricbuzz.com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସିଟି ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆୟରଙ୍କୁ Spleen Laceration ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ICU ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।

Spleen Laceration କ’ଣ? ଏହା କିପରି ହୁଏ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହି ଆଘାତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ୟଶ ଗୁଲାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ Spleen Laceration ହେଉଛି ପ୍ଳୀହାରେ ଆଘାତ। ଏହାକୁ ପ୍ଳୀହା ଫାଟିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଆଘାତ ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କ୍ଷତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଡାକ୍ତର ଗୁଲାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଳୀହା ଆଘାତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପେଟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କିମ୍ବା ଖେଳ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଉପର ବାମ ପେଟରେ ତୁରନ୍ତ, ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାନ୍ଧକୁ ବିକିରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମେଡିକାଲ ଏମରଜେନ୍ସି ଅଟେ। ସ୍ପ୍ଲିନ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଜରୁରୀ।

ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମୟସୀମାରେ ଚିକିତ୍ସା ନମିଳିଲେ, ସ୍ପ୍ଲିନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ପେଟରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ?

ଜୟପୁରର SMS ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ଗୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଭର କରେ। ହାଲୁକା ଆଘାତ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଁ, 46 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଖେଳକୁଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।

ସମୟାନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ

ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ପ୍ଲିନ ଆଘାତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା ।

