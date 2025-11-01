ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲା BCCI, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଲା ଛୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଭାରତ ଫେରିବେ ଶ୍ରେୟସ

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଶ୍ରୟସ ଆୟର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ୱିକେଟକିପର ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ବନ୍ଦ ନହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ହେଲେ ଏବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଆୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଆୟର:

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। BCCI ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ସିଡନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।

ଆଇୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ବିସିସିଆଇ କହିଛି, “୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆଇୟରଙ୍କ ପେଟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପିଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା”।

“ଆଘାତ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି।”

“ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଡନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।”

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେବେ ଭାରତ ଆସିବେ:

ବିସିସିଆଇ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍‌ରେ ଆହୁରି କହିଛି, “ବିସିସିଆଇ ସିଡନୀରେ ଡାକ୍ତର କୌରୁଶ ହାଘିଘି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତରେ ଡାକ୍ତର ଦିନଶା ପାରଦିୱାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।”

“ଶ୍ରେୟସ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସିଡନୀରେ ରହିବେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେଲେ ଭାରତ ଫେରିବେ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟର ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିବେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଭାରତ ଫେରିବେ।”

