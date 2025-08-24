ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ ହେଲେ…, ଏସିଆକପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ଗେମ, କିଏ ଖେଳିଛି ଏ ବିଗ୍ ଗେମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା…

ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ ହେଲେ…, ଏସିଆକପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ଗେମ, କିଏ ଖେଳିଛି ଏ ବିଗ୍ ଗେମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା…
ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆୟର ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ଚୟନ କମିଟିର ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ପାଟିଲ, ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଠାକୁର ଖୁସିରେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟର ଏପରି କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆୟରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆୟରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆୟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ
ଆୟାର ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ ଦଳର ଜଣେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟର ନିଜେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ; ଏବଂ ଏବେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ
IPL 2025 ରେ ଆୟରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ IPL ର ଫାଇନାଲରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆୟର IPL ରେ 17 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 50.33 ହାରରେ 604 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଜିନରେ ଆୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ସିଜିନରେ ଆୟରଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 175.07 ଥିଲା।