ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି, ହଠାତ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ,ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍‌

ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି, ହଠାତ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ,ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍
କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିପାରେ।
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ଦଳ ଏହି ମାସରେ ଭାରତ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାରତ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।
କ୍ରିକବଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତ-ଏର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରୋହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-A ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଚାରିଦିନିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ-A ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏଥିରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଏ. ଈଶ୍ୱରନ୍, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଏନ. ଜଗଦୀସନ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଏବଂ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ-A ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-A ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଚାରିଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ପରେ 16 ତାରିଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସେମିଫାଇନାଲର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଳ ଚୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରିଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ 23 ରୁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 5 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନପୁରରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।