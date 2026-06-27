ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି କୋହଲି, ପନ୍ତ ଓ ଗିଲ୍ଙ୍କ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ
ଭାରତର ନବନିଯୁକ୍ତ ଟି-୨୦ (T20I) ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନିଜ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି।
ବେଲଫାଷ୍ଟ : ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ (T20I) ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ବେଲଫାଷ୍ଟର ଷ୍ଟୋରମଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋରକାନ ଟକରଙ୍କ ୫୦ ରନ୍ ଏବଂ ଗାରେଥ୍ ଡେଲାନିଙ୍କ ୪୯ ରନ୍ର ଦମଦାର୍ ଇନିଂସ ବଳରେ ଘରୋଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୮୨ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାତ୍ର ୧୪୮ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୩୪ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଆୟର ଏବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
୧୮୩ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୨୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ୨୫ ରନ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାର୍ଶୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା।
ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲରମାନେ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବୋଲିଂ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ହାତରୁ ଖସିଗଲା।
ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭରେ ବୋଲରମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଇଂ (lateral movement) ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଉଇକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆମେ ନିଜ ରଣନୀତି ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସଟ୍ (straight down the ground) ମାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ, ଯେଉଁଠିକାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତଥାପି, ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।”
ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ:
ବିରାଟ କୋହଲି – ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ (କାନପୁର, ୨୦୧୭)
ରିଷଭ ପନ୍ତ – ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଦିଲ୍ଲୀ, ୨୦ builder)
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ – ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ (ହରାରେ, ୨୦୨୪)
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର – ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ବେଲଫାଷ୍ଟ, ୨୦୨୬)