ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏତେ ରାଗ, ପିଲା ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ବ୍ୟାଟ୍‌, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ସତ

ହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଂଶ ନଥିଲେ।

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିସିସିଆଇ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।

ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ରାଗରେ ଏକ ପିଲା ଉପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି।

ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର କ’ଣ ରାଗରେ ପିଲା ଉପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଉଥିଲେ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରୁଥିଲେ। ତା’ପରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶଂସକ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପିଲାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ, କ୍ରୋଧରେ, ସେ ଏହି ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରଶଂସକ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଂଶ ନଥିଲେ।

 

ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ
ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ କହିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ନକରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।

ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ସେ ୧୭ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୦.୩୩ ହାରରେ ୬୦୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

