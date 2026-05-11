୬,୬,୬,୬… ମାତ୍ର ୧୦ ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଲଗାତାର ୭ଟି ଛକା, ପଡ଼ିଆ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ
୬,୬,୬,୬,୬,୬... ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଧୂଆଁଦାର ବ୍ୟାଟିଂ, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ପଞ୍ଜାବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଧମାକା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମାତ୍ର ୧୦ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୯ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଆୟର ଲଗାତାର ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆୟର କେଭିନ ପିଟରସେନଙ୍କ ଶୋ ‘ଦି ସ୍ୱିଚ୍’ ରେ ଏହି ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କେଭିନ ପିଟରସେନ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି। ଆୟରଙ୍କୁ ୫୦ ବଲରେ ୧୦୦ ରନ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମାତ୍ର ୧୦ ବଲ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ରନ କରି ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ୯ଟି ଇନିଂସରେ ୪୭ ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୩୩୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟର ଏହି ସିଜିନରେ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ୧୬୪ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୨୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୨୨ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆୟରଙ୍କ ଦଳ ଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହ୍ୟ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ତା’ର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ପଞ୍ଜାବକୁ ଏହି ପରାଜୟ ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, ପ୍ଲେଅଫରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଏବେ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆୟର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆୟର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।