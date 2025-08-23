କୋଚ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗେମ୍, ଶ୍ରେୟସ ଗିଲଙ୍କଠୁ ହଜାରେ ଗୁଣ ଭଲ, ହେଲେ ବି କାହିଁକି ନା ଟି-20 ନା ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ….

କୋଚ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗେମ୍, ଶ୍ରେୟସ ଗିଲଙ୍କଠୁ ହଜାରେ ଗୁଣ ଭଲ, ହେଲେ ବି କାହିଁକି ନା ଟି-20 ନା ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ….
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ମାତ୍ର 55 ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 2775 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ 208 ରନ, ଯାହା ଦ୍ୱିଶତକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହାର 59.04 ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଟି ଶତକ ଏବଂ 15 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ଆୟରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 100.00 ଏବଂ ଗିଲ୍ଙ୍କ 99.56।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଦଳକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ। ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କାହାର ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା….
ବ୍ୟାଟିଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଟି ଏକଦିବସୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 65 ଟି ଇନିଂସରେ 2845 ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 128 ଅପରାଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାର 48.22। ଏହି ସମୟରେ, ଆୟର 5 ଶତକ ଏବଂ 22 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ମାତ୍ର 55 ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 2775 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ 208 ରନ, ଯାହା ଦ୍ୱିଶତକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହାର 59.04 ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଟି ଶତକ ଏବଂ 15 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ଆୟରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 100.00 ଏବଂ ଗିଲ୍ଙ୍କ 99.56।
ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ତୁଳନା
ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗିଲ୍ ଶ୍ରେୟସଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 313 ଚୌକା ଏବଂ 59 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଆୟର 262 ଚୌକା ଏବଂ 72 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଗିଲ୍ ଅଧିକ କ୍ଲାସିକ୍ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆୟର ପାୱାର-ହିଟିଂରେ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ କରିଦେବ 10 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି…
ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ
ବୋଲିଂରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ନଗଣ୍ୟ। ଆୟର 5 ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 39 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଗିଲ୍ 2 ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 25 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ।
ଫିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୭ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆୟର ୨୭ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
କାହାର ହାତ ଅଧିକ?
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଜଣେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗିଲ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ହୋଇପାରିବେ।