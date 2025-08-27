ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପଟେନ୍, ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା, ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆୟର କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବେ।
ଏହି ଦାବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଲୋବୋ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆୟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଲୋବୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଓ୍ୱାନଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ।
ଫେରିବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର: ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଲୋବୋ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିଥିଲେ, ‘ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି’।
‘ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏକ୍ସ, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଜେଡ୍ ଏବଂ ଚିରନ୍ – ଏକ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଶକୁ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।’
ଲୋବୋ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇପାରିବେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲୋବୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଖେଳାଳି ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଆୟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ: ଲୋବୋ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।
ଲୋବୋ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟରଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଗ୍ରହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।