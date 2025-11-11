IND vs SA ODI: ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି, ODI ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଖେଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରାୟତଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍-ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିବ।

ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ

ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍-ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିବ। ତେଣୁ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହରାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ୫୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଭାରତର ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ହେବ, BCCIକୁ ନୂତନ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

