ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଡା ଜବାବ, କହିଲେ “ତୁମ ମୋତେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଛ”
କୋଲକାତାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୋଲର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ରକୃତରେ ହଇରାଣ' କରୁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS) ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବାହାର ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୋଲର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।
ପେଶାଗତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ନିଜ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ଟିମ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ କାରଣ ମୋ ଭାଇ ନିଜେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ଏକ ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଥିଲା, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେକାର ଏବଂ ନିରାଶ। ମତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।”
ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରୋଲର୍ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଇର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମତେ ଏବଂ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି।”
କୋଲକାତାରେ KKR ଏବଂ PBKS ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଏକ ନାଚର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ସାଡେ ପଞ୍ଜାବିୟାଁ ଦା ଦିଲ ବଡ଼ା ହୁନ୍ଦା ଏ, ଲୋ ଦିତ୍ତା ଏକ ପଏଣ୍ଟ।” ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।