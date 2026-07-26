ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍; ହରାରେ ଟି-୨୦ରେ ଚମକିଲେ ଏହି ୫ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଶାନ୍ଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ଏହାସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନେ ହରାରେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ୫ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦମ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।
୫ ଜଣ ଖେଳାଳି କଲେ କମାଲ୍: ହରାରେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମାତ୍ର ୯ ଟି ବଲ୍ରେ ୨୦ ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଇଥିବା ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଆହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ୟଶ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ହେଁ, ବୋଲିଂରେ କମାଲ କରି ୩ ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ ସେ ନିଜର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।