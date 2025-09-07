ଏସିଆ କପ 2025ରେ ସିଲେକ୍ଟ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ବହୁତ ରନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ODI ଦଳର ଏକ ଅଂଶ।
IPL 2025 ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ 2025 ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଯାହା ବିଷୟରେ ଆୟର ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଆୟର ଏବେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏସିଆ କପ 2025 ରେ ଚୟନ ନ ହେବା ଉପରେ କହିଲେ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟି-20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
IQ00 ଇଣ୍ଡିଆର ‘ଦି କ୍ୱେଷ୍ଟ ଟକ୍’ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ନିରାଶାଜନକ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଦଳ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳ ଜିତିବା। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଜିତିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। କେହି ଦେଖୁ ନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ।
୨୦୨୩ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା।
ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଆୟର କହିଥିଲେ, ‘ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ସିଧା ସଳଖ ଏପରି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ବିଫଳତା ଆସିଛି। ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆସିଛି। ଜୀବନ ଏକ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଯାତ୍ରା ପରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ମୁଁ ଏସବୁରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି।’