କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୁଆଁଧାର ମ୍ଯାଚ; ସେପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆଗକୁ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଆସିଗଲା ଅପଡେଟ୍…
ଶ୍ରେୟସ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଝଟକା ଦେବା ଭଳି ଖବର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ମ୍ଯାଚରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ଉପଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ତେବେ ଆଗାମୀ କେଉଁ ମ୍ଯାଚରେ ସେ ଏଁଟ୍ରି କରିବେ ତାହା ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକୁ ନେଇ କଣ ଅପଡେଟ ଆସିଛି।
ଭାରତ ODI ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ଶେଷ ODIରେ ଆୟରଙ୍କ ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଆରାମର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆୟର କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପିଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ଆୟର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆୟର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଡନୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଆହତ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି:
ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯାହା ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହି ସ୍କାନର ସମୀକ୍ଷା ଶୀର୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଦିନଶା ପାରଦିୱାଲା କରିବେ, ଯିଏ ଏହି ମାମଲାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ଦିନଶା ପାରଦିୱାଲା ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆଘାତର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁମତି ମିଳେ, ତେବେ ଆୟର ତୁରନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର BCCI ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (COE) ରେ ସଂରଚିତ ପୁନର୍ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କ’ଣ IPL 2026 ରେ ଖେଳିବେ:
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ଗତ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଭଲ ଯେ ଆୟର ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।