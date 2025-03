(Video) କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପଦ୍ମାକର ଶିଭାଲକରଙ୍କର ପରଲୋକ

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ର ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସାରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରଲୋକର ଖବର ବିସିସିଆଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ପଦ୍‌ମାକର ଶିଭାଲକରଙ୍କ ୮୪ ବର୍ହ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଭାରତର ଜଣେ ଶାନଦାର ସ୍ପିନର ଥିଲେ।

ପଦ୍ମାକର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ୧୨୪ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ନମନ ଆୱାର୍ଡରେ କର୍ନଲ ସୀକେ ନାଇଡୁ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

The BCCI mourns the unfortunate demise of Shri Padmakar Shivalkar, one of India’s finest spinners ever.

In a career spanning two decades, Shri Shivalkar played 124 first-class matches, claiming an impressive 589 wickets at an outstanding average of 19.69.

For his exceptional… pic.twitter.com/ZWnEKtTPkD

