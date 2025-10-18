ଆଜି ଧନତେରସ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ କିଣାକିଣି, ପୂଜା କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
ଧନତେରସ ପୂଜାର ସଠିକ୍ ବିଧି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଧନତେରସର ଶୁଭ ଦିନ କିଣାକାଟା ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଧନତେରସ କିମ୍ବା ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।ଏହି ଦିନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଧନର ଦେବତା କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ସୁନା, ରୂପା, ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏହି ବର୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଦିନ ଧନତେରସ ପାଳନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନତେରସରେ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପୂଜା ବିଧି।
ଚୌଘଡିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ସକାଳ ୭ଟା ୪୯ ରୁ ୯ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ (ଚୌଘଡିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ) କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି (ଚୌଘଡିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ) ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୫୧ ରୁ ୩ଟା ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଧନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ କିଣାକିଣି ସମୟ
ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୦୧ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୪୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଅମୃତ କାଳ (ଚୌଘଡ଼ିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ): ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୭ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ
ଶୁଭ କିଣାକାଟା କାଳ: ପରଦିନ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୧୮ ରୁ ସକାଳ ୬ଟା ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଧନତେରସ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ (ମୁହୂର୍ତ୍ତ)
ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସମୟରେ ଧନତେରସ ପୂଜା କରିବା ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଧନତେରସ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୬ ରୁ ରାତି ୮ଟା ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପ୍ରଦୋଷ କାଳ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୮ ରୁ ରାତି ୮ଟା ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଧନତେରସ ପୂଜାର ସଠିକ୍ ବିଧି
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡା ବିଛାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ।
ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ (କୁବେରଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ ଦୀପ), ପାଣି, ଫଳ, ଫୁଲ, ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଚାଉଳ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ (ମିଠା)। ଆଜି କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଜିନିଷ (ସୁନା, ରୂପା, ପାତ୍ର) ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ମିଠା ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ-ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ: “ଓମ୍ ଧନ୍ୱନ୍ତରାୟ ନମଃ।” ଏହା ପରେ, ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁବେର ମନ୍ତ୍ର: “ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କୁବେରାୟ ନମଃ” ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀୟ ନମଃ” ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନତେରସରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି।
ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ପରେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପକୁ ଯମ ଦୀପ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପରିବାରକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ଧନତେରସର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ
ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ ପାତ୍ର ସହିତ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ କୁହାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବାସନକୁସନ, ଧାତୁ କିମ୍ବା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷସାରା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯମରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ।