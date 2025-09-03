କଫି ଉଡେ, ଚାମଚ ବି ଉଡେ…, ମହାକାଶରେ କେମିତି ଖୁଆଯାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଭାଂଶୁ ସେୟାର କଲେ ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଆରେ ବାଃ…

କଫି ଉଡେ, ଚାମଚ ବି ଉଡେ…, ମହାକାଶରେ କେମିତି ଖୁଆଯାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଭାଂଶୁ ସେୟାର କଲେ ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଆରେ ବାଃ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମହାକାଶରେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖିଆଯାଏ ତାହାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମହାକାଶରେ କିଛି ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ଶୁଭାଂଶୁ କଫି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦବୁଦ ଆକାରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ପରେ, ସେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମହାକାଶରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ।
ମହାକାଶରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବ କି? କେହି କଫି କିପରି ପିଇପାରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌତୁହଳକୁ ଏବେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ISS) ରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ISS କୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି।
ଚାମଚ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି
ଭିଡିଓରେ, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶର ଜଗତ କିପରି ଯାଦୁକରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ୁଛି। ସବୁକିଛି ବାୟୁରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ସବୁକିଛି ଭେଲ୍କ୍ରୋ କିମ୍ବା ଟେପ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପରେ ସବୁକିଛି କିପରି ଉଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଂଶୁ ଏକ ଚାମଚ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଏହା ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଓ ମଜାଳିଆ ମଧ୍ଯ ।
ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖିଆଯାଏ?
ଏହା ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖିଆଯାଏ ତାହା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟରେ କଫି ଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ, କଫି ଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାହାରି ଏକ ବୁଦବୁଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତା’ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଏହି ବୁଦବୁଦକୁ ଖାଇଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମଜା କରି କହିଲେ, ମହାକାଶରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ଖାଇପାରିବ।
ମହାକାଶରେ ଖାଇବାର ମନ୍ତ୍ର କ’ଣ?
ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କହି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାକାଶରେ ଖାଇବା… ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ପୁଣି ଖାଇବା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମହାକାଶରେ ଖାଅ, ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅ, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ମହାକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହାକୁ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଆରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହେଉ କି ତଳକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ହେଉ କି ନାହିଁ ତୁମର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କର।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କର 18 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ପରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ସିଅମ୍-4 କ୍ରୁର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।