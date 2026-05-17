(VIDEO)ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଆକ୍ସନ, ହାବଡ଼ା ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରୁ ହଟିଲା ବେଆଇନ କବ୍ଜା
Suvendu Adhikari : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜବରଦଖଲକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂଳିସାତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ହାବଡ଼ା ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଙ୍ଗାଘାଟ ଏବଂ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ହାବଡ଼ା ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଆଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ, ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ହାବଡ଼ା ସିଟି ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ଫୁଟପାଥ୍ରେ ନିଜ ନିଜର ଦୋକାନ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ତିଆରି କରି ସେଠାକାର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ।
ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ
ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏବେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ସେଠାକାର ଜମିକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଆକ୍ସନ ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆରପିଏଫ୍ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜରଦାରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର୍?
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ହାବଡ଼ା ରେଳଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାମ୍ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଫୁଟପାଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବାର କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିଲଜଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ହସନାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଇଥିଲା।