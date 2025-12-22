ଗିଲଙ୍କ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ଲାନ୍; T20ରେ ଚୟନ ହେଲେନି ସତ, ଅଲଗା ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରେଡି…

ଶୁଭମନ, ଅର୍ଶଦୀପ ଓ ଅଭିଷେକ ଖେଳିବେ ବିଜୟ ହଜାରେ..

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଖେଳ ପାଇଁ ଟିମ ଚୟନ ହୋଇସାରଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ତାଙ୍କର ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ତଥାପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗିଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଇଁଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଯାପଟେନ୍ସି ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ଯାଚରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଏପରିକି ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ଯାଚରେ ଗିଲ ଫ୍ଲପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।ରନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଉ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଏ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଯ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହଠାତ୍ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା…

(Video) ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁଁହ…

ପଞ୍ଜାବ ଆଗାମୀ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି 2025/26 ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛି।

ଏହି ତିନି ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି ଏକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାସିମରନ ସିଂହ, ନମନ ଧୀର, ଅନମୋଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ରମନଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ସନବୀର ସିଂହଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ଏବଂ କ୍ରିଶ ଭଗତ ଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଗିଲ୍, ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଯ ଖେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20I ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ କିୱି ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟି20I ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ ସିଜିନର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ, ଗୋଆ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନକଆଉଟ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅନ୍ଯପଟେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହି ନିକଟତା ଏବଂ ଓଭରଲାପ୍ ଯୋଗୁଁ, ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପଞ୍ଜାବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଧିନାୟକ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହଠାତ୍ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା…

(Video) ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁଁହ…

ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା,…

ଅବସର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା,…

1 of 969