LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଦମଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଠୁମକା ଭାଇରାଲ, ପଡ଼ିଆ ମଝିରୁ ଜିତିଲେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ

ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲ୍ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ଠୁମକା ଭାଇରାଲ୍।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲ ସ୍ଲିପ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ମଜାଦାର ମୁଡ୍‌ରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା।

ଗିଲ-ରାହୁଲ ନାଚିଲେ: ଏହି ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା।

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମଜାଦାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ତୁରନ୍ତ ନକଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସ୍ଲିପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲର ତାଙ୍କ ରନ-ଅପ୍ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲେ।

ଭାରତର ବିଜୟ: ସେପଟେ ଏହି ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ସାରିଦେଲା ଭାରତ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଇନିଂସ ଓ ୧୪୦ ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଣଣ୍ଡିଜ୍ ୧୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପିଛା କରି ସିରିଜ ହାତେଇ ନେଲା ଭାରତ। ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶତକ ପରେ ୪ ଓ୍ୱିକେଟର ସଫଳତା ଦଲକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ଏବେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ।

