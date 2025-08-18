Asia cup 2025: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ସିରାଜ ଦଳରୁ ଆଉଟ୍, ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଇନ୍
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଦଳରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳି ନ ପାରେ ସ୍ଥାନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ, ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ କିପରି ଫିଟ୍ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏସିଆ କପ୍ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗିଲ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇପାରେ।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର
କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜୟସୱାଲ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କୋର୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର । ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓପନର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଓପନରଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏବଂ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଜୟସୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ନମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ସେ IPL 2025 ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। IPL 2025 ରେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କଷ୍ଟକର
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଚୟନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ପେସ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।