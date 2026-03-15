ଶୁଭମନ ଗିଲ୍-ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଜିତିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ, ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଗିଲ୍-ସ୍ମୃତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ପରି, ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବ ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ୨୦୨୪-୨୫ ସିଜିନ ପାଇଁ ‘ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସିଜିନ ପାଇଁ ‘ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ:
ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ତାରକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଅଣ୍ଡର୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଦଳ – ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା - ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେପରି ଗତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପଦକ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଗିଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଘୋଷିତ:
ତା’ପରେ ଇଭେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସିଜିନରେ ୧୮୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ସିଜିନରେ ୧୫୬୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପଲି ଉମରିଗର କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପୁରସ୍କାରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। BCCI ପକ୍ଷରୁ, ଉଭୟ ତାରକା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ତାରକାମାନେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ:
ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ରୋଜର ବିନ୍ନି ଏବଂ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରଫି ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଯୁବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୂର୍ବ ସିଜନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚରଣଙ୍କୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା।