ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, କହିଲେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦେଖିବା …
Shubman Gill:ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଶୁଭମନ? ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।
ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଶୁଭମନ? ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗିଲ କହିଥିଲେ, “ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆମକୁ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।” ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରଣନୀତିର ଅଂଶ।
ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟରେ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କାଢ଼ିନିଆଗଲା: ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗିଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ କିମ୍ବା ବିରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ।