ବାପରେ ବାପ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେକର୍ଡ…ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗିଲ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରେକର୍ଡ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନୂତନ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗିଲ୍:ପର୍ଥରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଗିଲ୍ ହୁଏତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଗିଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ (ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦) ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୬ ବର୍ଷ ୪୧ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଧୋନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୋନି ୨୬ ବର୍ଷ ୨୭୯ ଦିନ ବୟସରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ୨୮ ବର୍ଷ ୪୩ ଦିନ ସହିତ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୩୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା:ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଓଭର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ୪ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୬ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ ୩୮ ରନ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩୧ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ କୁହନମ୍ୟାନ୍ ୨-୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ୧-୧ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।