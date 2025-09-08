ଶୁଭମନ୍ ଗିଲଙ୍କ ଖୁଲାସା ! କାହାକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଓ କ୍ରିକେଟର କହିଲେ ଗିଲ? ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସାହସ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ସଟ୍ ସହିତ, ଯୁବ ପଞ୍ଜାବୀ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ‘ବିରାଟଙ୍କ ପରେ କିଏ?’ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ସେ ତାଙ୍କର 26 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗିଲ୍ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1999 ରେ ପଞ୍ଜାବର ଫାଜିଲକା ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ ଜୟମଲ ସିଂହ ୱାଲା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଲଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବେ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଟି20 ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ। ଏହା ସହିତ ସେ ODI ରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜର୍ସି ନମ୍ବର ୭୭
ଗିଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ X ରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର, ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ୭୭ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ୭୭ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ୭ ନମ୍ବର ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ସାତ ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ୭୭ ନେଇଥିଲି।
ଗିଲଙ୍କ ବନ୍ଧୁ
ଗିଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଦିନେ ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଚେସ ମାଷ୍ଟର’ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେଟ୍ସରେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ । କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲର। ‘
ଗିଲଙ୍କ ଡାକ ନାମ
ତାଙ୍କ ଡାକନାମ ଏବଂ ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ଡାକନାମ ହେଉଛି କାକା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଜାବୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। “ମୁଁ ଯାହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର।”
ଗିଲଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର
ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ଗିଲ୍ ୩୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୪୧.୩୫ ହାରରେ ୨,୬୪୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୫୫ଟି ଦିନିକିଆରେ, ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଗିଲ୍ ୫୯.୦୪ ହାରରେ ୨,୭୭୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ୨୧ଟି ଟି-୨୦ରେ, ଗିଲ୍ ୩୦.୪୨ ହାରରେ ୫୭୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ।