IND vs WI: ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଗିଲ୍, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ରାଗିଯାଇ ଏମିତି କଲେ ଜାଡେଜା
ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜବାବ ଦେଲେ ଜାଡ଼େଜା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫୧୮ ରନରେ ନିଜର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶତକ ପାଇଁ।
ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜୟସୱାଲ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଗିଲଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଗିଲ୍: ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍କୋରରେ ୨୦୦ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲା।
ଏହା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ତେବେ ବୋଲିଂରେ ଜାଡେଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଜାଡେଜା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ: ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କର ହତାଶା ଦୂର କରିଥିଲେ।
କାରିବିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ସବୁ ଓପନର୍ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ୱିକେଟ୍ ଆସିଥିଲା।
ଆଲିକ୍ ଆଥାନାସେ ଏବଂ ତେଜନାରେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାରି ଗଢ଼ି ଦଳକୁ ୧୦୦ ରନ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତେଜନାରେନ୍ ଜାଡେଜାଙ୍କ ନୂତନ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓପନରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜାଡେଜା ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଖାତା ନ ଖୋଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି: ଯଦି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତେବେ ଜାଡେଜା ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଆଲିକ୍ ଆଥାନାସେଙ୍କୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବା ପରେ, ଜାଡେଜା ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ୧୪ ଓଭରରେ, ଜାଡେଜା ୩୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୦ ରନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ୩୭୮ ରନ ପଛରେ ଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩୧୮ ରନରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୭୫ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇ ଦ୍ୱିଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ୧୦ ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସେ ୧୨୯ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ୪୩ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳି ୪୪ ରନ କରିଥିଲେ।