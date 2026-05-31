ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବ କି GT, ନା ଧୁଳି ଚଟେଇବ RCB, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସାଜିବ IPL ୨୦୨୬ ମୁକୁଟ

ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବ କି GT, ନା ଧୁଳି ଚଟେଇବ RCB
IPL 2026: ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟର ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ସେହି ଦଳ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଫାଇନାଲକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଗିଲ୍ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଦଳର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ମୈଦାନରେ ଖେଳିବାର ମିଳିବ ଫାଇଦା
ନିଜର ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ହୋମ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ଆମେ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଭଲଭାବେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲଭାବେ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ଭଳି ରଣନୀତିରେ ଖେଳିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଅଛି।”
ଗିଲ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସିଜନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ହାରିଯାଏ, ତଥାପି ଏହି ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।
କିଏ ଜିତିବ ଟ୍ରଫି? ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦେଲେ ଉତ୍ତର
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶର ଫାଇଦା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକତା ସହ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ସେହି ଦଳ ହିଁ ବାଜି ମାରିବ।
ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ମନେହୁଏ ଫାଇନାଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଆଧାରରେ ଜିତାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଇବ।”