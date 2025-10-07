ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇଛି ODI ଅଧିନାୟକ, ରୋହିତଙ୍କ ସହ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, BCCI ନିଷ୍ପତିରେ ରାଗିଗଲେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ଅଂଶ। ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବେ। BCCIର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ BCCIର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୈଫ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗିଲ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଛି।
ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
BCCI କାହିଁକି ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା?
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ୨୦୨୭ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ।
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୀମିତ ଏକଦିବସୀୟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ପରାଜୟ ବିନା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତ ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିଗଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଭାରତ ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।