Asia Cup Inside Story: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜୁସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଦୁବାଇ, ଆଉ ଏବେ…
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆ ପଠର କାହାଣୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୯ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ।
ଗିଲ୍ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରି ସେ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁବାଇ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଜୁସ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନାଶ କୁମାର ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ।
ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନାଶ କିପରି ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ?
ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ତାଙ୍କ ବାପା ଲଖବିନ୍ଦର ଗିଲଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ମୋହାଲିର ଆଇଏସ ବିନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର-1 ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରାମବିଳାସ ଶାହ ଏକ ଜୁସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ମୌସୁମୀ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାମବିଳାସଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନାଶ କୁମାର ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ ଏବଂ ମୋହାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଛ ପଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଲଖବିନ୍ଦର ଗିଲ୍ ଅଭିନାଶଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଅଭିନାଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଜୁସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏକ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ”। ଏହା ଉପରେ ଲଖବିନ୍ଦର ଗିଲ୍ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କ୍ରିକେଟ ତୁମ ପରିବାରର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ସେ ଅଭିନାଶଙ୍କୁ ଏକ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ଥ୍ରୋୟରର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଲେ।
ଅଭିନାଶଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଲା
ଅଭିନାଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ଥ୍ରୋୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲି। ଅଭିନାଶ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀରୁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ଥ୍ରୋୟର ହୋଇଗଲି। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ। ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ”।
ଅଭିନାଶ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଶୁଭମନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।
ଅଭିନାଶ 2019 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପାଇଁ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ଥ୍ରୋୟର ହୋଇଥିଲେ
2019 ମସିହାରେ, ଅଭିନାଶ ପଞ୍ଜାବ ରଣଜୀ ଦଳ ପାଇଁ ସାଇଡ୍-ଆର୍ମ ଥ୍ରୋୟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଗୁରକୀରତ ମାନ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଏବଂ ଅନମୋଲପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମିଶିଗଲେ। 2024 ମସିହାରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଗୁଜୁରାଟ ସୁପର ଟାଇଟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିନାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ୟାର୍ ଅବ ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବନ ଗୟା, ମୁଝେ ଭି ଆଇପିଏଲ ଲେ ଚଲ୍”। ଶୁଭମନଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଥିଲେ
ଅଭିନାଶ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳୁଥିଲି। ତା’ପରେ ମୋତେ ଶୁଭମନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ରେ ଶୁଭମନ ମୋତେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପରିଚାଳନାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ପାଇକ୍ସ, ପୋଷାକ, ମୋବାଇଲ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଥିଲା।