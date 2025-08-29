ବିରାଟ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ ଶୁଭମନ, ODI ମ୍ୟାଚରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍
ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତିକି ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ୍ । ନିଜ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କଲେ ଏସିଆ କପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳରର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଉଭୟେ ODI କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦୁଇଜଣ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଚିନ ODI ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ODI ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 55 ODI ରେ ରନ ମାମଲାରେ କୋହଲି ଏବଂ ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଗିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ 55 ODI ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ODI ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ। ଗିଲ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 55 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 59.04 ହାରରେ 2775 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ODI ରେ 8 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କୋହଲି 55 ODI ପରେ 42.9 ହାରରେ 2059 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି ମଧ୍ୟ 5 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି କୋହଲି।
ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସଚିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୫୫ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର ୩୧.୭୬ ହାରରେ ୧୫୫୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଚିନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶତକ ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଚିନ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି।
ପ୍ରଥମ ୫୫ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗିଲ୍ କେବଳ ସଚିନ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହାସିମ ଆମଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମଲା ୫୫ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୫୫.୩୭ ହାରରେ ୨୭୧୩ ରନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଗିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।