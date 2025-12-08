ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, IND-SA ଟି-୨୦ କରିବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, IND-SA ଟି-୨୦ କରିବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

By Jyotirmayee Das

Shubman Gill: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗିଲଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଗିଲ୍: କୋଲକାତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଅଚାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦଳରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଉଭୟରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ନଜରରୁ ସବୁ ଭଲ କଥା ଏହା ଯେ, ଗିଲ୍ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଫିଟନେସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଜାଗରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଗିଲଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଏବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଲ୍ କେବଳ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ରନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରା ପର୍ଫେକ୍ଟ ।

ଚାଟାର୍ଡ ​​ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୁଭମନ ଗିଲ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଖେଳାଳି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଟି-୨୦ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ସକାଳେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ: ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଯେ, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

