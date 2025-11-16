ଭାଙ୍ଗିଲା ୫୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ, ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଭାରତକୁ ହରେଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମାରିନେଲା ବାଜି
India vs South Africa,1st Test: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଫଳାଫଳ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୫୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଛି। କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ୫୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଡିଫେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୨୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ବଡ଼ ମନେ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଏହାକୁ ପିଛା କରିବା ଏକ ପାହାଡ ଚଢ଼ିବା ଥିଲା। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ୨୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ବରଂ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୨୪ ରନ ରକ୍ଷା କରି ୫୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୩୦ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା: ୧୨୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୦୦ ରନ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଆଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗୁଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୯୩ ରନରେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୩୦ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।