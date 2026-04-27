ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, ବର୍ଷକୁ ଆୟ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ!

ଶୁଭମନଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେପକରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସଠାରୁ ଏକ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ କରିପାରିଥିଲା ​​କାରଣ ୱିକେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଡୁଥିଲା। CSK ପାଇଁ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୩୩ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କି କମ୍।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୧୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ କିମ୍ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରରେ ସାମିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍: ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଥା ଆସେ, ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ସମାନ ପରିମାଣର ଦରମା ଦିଆଯାଏ।

ଗିଲ୍ କିମ୍ବା ଗାୟକୱାଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ₹୧୫ ଲକ୍ଷ, ଏକ ଦିବସୀୟ ପାଇଁ ₹୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଟି-20 ପାଇଁ ₹୩ ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, କେବଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାରରେ, କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ: ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ BCCI ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଗ୍ରେଡ୍ C ଅଧୀନରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିଟେନରସିପ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹୧ କୋଟି। ₹୪ କୋଟିର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଗିଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ବିସିସିଆଇ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତଥାପି, ଗିଲଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, IPLରେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସମାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି।

