ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ !

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଗିଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି । ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିପାରେ।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (COE)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।

ତଥାପି, ଗିଲ୍ କେବଳ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ UAE ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଫିଜିଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେନ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ।

ନର୍ଥ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ?

ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଯଦି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନର୍ଥ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ? ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଙ୍କିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗିଲ୍ ନ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟି-20 ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପରେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

