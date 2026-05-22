CSK ବିପକ୍ଷରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ! ରଚିଲେ ୪ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ, ପୂରଣ କଲେ ୬୦୦୦ ରନ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲ ୬୦୦୦ ରନ୍...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୨୫ ରନ ଯୋଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଅପରାଜିତ ୫୭ରନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିଟି ୨୨୯ରନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୧୪୦ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୮୯ ରନରେ ବିଶାଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଚଳିତ IPL ସିଜିନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ୬୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ଗିଲଙ୍କ ଏହି ସିଜିନରେ ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ସେ ୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୬୧୬ ରନ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଯେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ କ୍ରିସ ଗେଲଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ। ସେ ରାହୁଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ। ଗିଲ ୨୦୨୩ ରେ ୮୯୦ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୬୫୦ ରନ କରିଥିଲେ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ୬୦୦୦ ରନ୍ : ଶୁଭମନ ଗିଲ ୩୭ ବଲ୍ରେ ୩ ଛକା ଏବଂ ୭ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ତାଙ୍କର ୬୦୦୦ ଟି-୨୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୧୮୫ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ୧୮୪ ଇନିଂସରେ ଏବଂ ରାହୁଲ ୧୬୬ ଇନିଂସରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଦଶମ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି। ସେମାନେ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜିଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ-୨ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୮୯ ରନର ବିଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। RCB ୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ୧୪ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା GT, +୦.୬୯୫ ଏବଂ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମାନ୍ୟତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୮ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଯେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଅଛି।