ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ OUT, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ IN… ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ, ଏମିତି ରହିଛି ପ୍ଲେଇଂ ୧୧

ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର:  ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯଶସ୍ୱୀ…

ଓମାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ କେତେ ଲାଗିଛି…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି; ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଭାରତ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା:

କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ରୀଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ (ଅଧିନାୟକ), ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେବିସ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଡୋନୋବନ ଫରେରା, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କାର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଓଟନିଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯଶସ୍ୱୀ…

ଓମାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ କେତେ ଲାଗିଛି…

(video) ମାଂସ ଖାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ସାଥୀର…

IND vs SA 5th T20 ପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ…

1 of 8,268