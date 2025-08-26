ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ନୁହେଁ… କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି Video
ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଭିଡିଓ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିସ୍ ରୌଫ୍ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଜବାବରେ ସେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନୁହେଁ- ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ତାଙ୍କୁ ବାଉନ୍ସର ମାରିବା ପରେ ଏକ ଡାଇଲଗ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଶୁଭମନ ଗିଲ କହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଲର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବଲ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ବାଉନ୍ସର ମାରିଲେ, ମୁଁ ଏକ ପୁଲ୍ ସଟ୍ ମାରିଲି, ମୁଁ ଡେରି ହୋଇଗଲି, ବଲଟି ମୋ ବ୍ୟାଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଏହା ମିଡ୍-ଅନ୍ କୁ ଚାଲିଗଲା।
ତା’ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲର ନୁହଁନ୍ତି । ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ଉପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲିକ୍ ଚୌ ମାରିଲି । ଏହା ପରେ, ସେ ପୁଣି ମୋତେ ବାଉନ୍ସର ମାରିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଲ୍ ଚୌ ମାରିଲି । ଏହା ପରେ, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ।
Afridi beats Gill with a quick bouncer. Tells him you are not facing Bangladesh bowlers.
Gill pulls the next bouncer for four. Tells him you are not bowling to Pakistan batters 😂😂😂pic.twitter.com/O7a9rVKqV8
— cricBC (@cricBC) November 8, 2023