ସଞ୍ଜୁ ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, IRE ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସବୁ ବଦଳିବ
ସଞ୍ଜୁ ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍
Subhman Gill: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିକଟରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୦-୨ ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଦଳର କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜ୍ରେକର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜ୍ରେକର କଲେ ବଡ଼ ଦାବି
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗିଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍.. ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏବେ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ । କାରଣ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ।”
ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୯ ରନ୍ର ଏକ ଭଲ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବି ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।