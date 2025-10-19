ରୋହିତ, ବିରାଟ ନା ଆଉ କେହି…? ହାରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଲି କହିଦେଲେ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭମନ

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ତାରିଖରେ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ ପରାଜୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ୦-୧ ପଛରେ ଅଛି।

ଶୁଭମନ ଗିଲ କଣ କହିଥିଲେ:ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇବେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଥିଲା। ୨୬ ଓଭରରେ ୧୩୦ ରନ ରକ୍ଷା କରି, ଆମେ ଖେଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳୁ, ସେଠାରେ ଦର୍ଶକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି।”

ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଭାରତ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଗିଲ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।

ଏହିପରି ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅବସ୍ଥା:ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୬ ଓଭରରେ ୧୩୬ ରନ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୪ ବଲରୁ ୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ୧୮ ବଲରୁ ୧୦ ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮ ବଲରୁ ୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ୩୧ ବଲରୁ ୩୮ ରନ କରିଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩୮ ବଲରୁ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ।

