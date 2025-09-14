IND Vs PAK Asia Cup 2025: ଲଢେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆହତ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଲଢେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା! ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବେଳେ ଆହତ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଓମାନକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି । ଶନିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହାତରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଫିଜିଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଫିଜିଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିଲେ। ଏହା ପରେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର?
ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ? ସେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ? ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଘାତ ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଘାତ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର 22 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 598 ରନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରାତି ୮ଟାରେ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ।