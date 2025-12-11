ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର, BCCI ବଢ଼େଇବେ ଗିଲଙ୍କ ଦରମା; ଏଥର ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା …

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ A+ ଗ୍ରେଡକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ଚାରି ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତାର ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଇନିଂସରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବିସିସିଆଇରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏ-ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗିଲଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଚାରୋଟି ଖେଳାଳି ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ବର୍ଗରୁ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ A+ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଖେଳାଳିମାନେ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି (୭୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପାଆନ୍ତି।

ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ A ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ୫ କୋଟି (୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, B ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ୩ କୋଟି (୩୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ C ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ୧ କୋଟି (୧୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ପାଆନ୍ତି।

ଗିଲଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା A+ ରେ ରହିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ODI ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ A ଗ୍ରେଡକୁ ଖସିଯିବେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, A+ ରେ, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ A-ଗ୍ରେଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଉଭୟ ବୋଲର A-ଗ୍ରେଡରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

