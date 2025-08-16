Asia Cup 2025: ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମରେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସ୍ଥାନ! ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସହିବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପରେ ୨୦୨୫ର ତାରିଖ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କେଉଁ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏସିଆ କପରୁ ବାହାରେ ରହିବେ କି?
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟି20 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନପାରେ। ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟାର ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।
ଶ୍ରେୟସ-ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ?
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ। ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗିଲଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2025 ପାଇଁ ICC ପୁରୁଷ ପ୍ଲୟର ଅଫ ଦ ମନ୍ଥର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।