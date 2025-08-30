ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ହେବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ରୋହିତ- ବୁମରାହଙ୍କୁ ଡାକିଛି BCCI
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ COE ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବାକି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯେଉଁଥିରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଗିଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ, ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
ଏବେ BCCI ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଭାରତୀୟ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ COEରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ତେଣୁ ରୋହିତ ସେହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏହି ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ବୁମରାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବୁମରାହ ମଧ୍ୟ COEରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଦୁବାଇ ଯିବେ ନାହିଁ।