ସାର୍ଟ ୭୦ ହଜାର, ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ୫ ହଜାରରୁ ବି କମ୍ ଟଙ୍କା, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ODI ଅଧିନାୟକ
ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ODI ଦଳର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଲଗାତାର ରନ ସାଉଁଟୁଛି। ସେ IPLରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେଉଛି।
ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଶନ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ଯାହା ଗିଲଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଗିଲଙ୍କ ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସାର୍ଟ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଘଣ୍ଟା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଗିଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 3,995 ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ହଁ, 5,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 4,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମାତ୍ର 3,995 ଟଙ୍କା। ଏହା ହେଉଛି କାସିଓର ଏଣ୍ଟିକର୍ ମଡେଲ୍ (MPT-1302PD), ଯାହା ଏହାର ‘ଟିଫାନି ବ୍ଲୁ’ ଡାଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଯଥା, ଗିଲ୍ କାସିଓର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଘଣ୍ଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ, G-Shock ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଗିଲ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 58,000 ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତଥାପି, ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏହି ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯିଏ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।