ରୋହିତ କି କୋହଲି ନୁହଁନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହେଲେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର, BCCI ଦେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି।

କିନ୍ତୁ, ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବ ଟାଇଟଲ୍ ପରି ବିଜୟ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ହେଲେ, ବିସିସିଆଇ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଗିଲଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି,…

ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ…

ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ “ନମନ” ପୁରସ୍କାର ଆୟୋଜନ କରିବ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଳି, ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଗିଲ୍ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର:

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ, ଗିଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚାରି ଶତକ ସହିତ ରେକର୍ଡ ୭୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ଶତକ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ୪୨ଟି ଇନିଂସରେ ୪୯ ହାରରେ ମୋଟ ୧୭୬୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ:

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କୋଚ୍, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ସିକେ ନାୟୁଡୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ହିଁ ଭାରତ ୨୦୨୪ ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ୧୨ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ସେ ୨୦୧୮ ରେ ଭାରତକୁ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

ଅଣ୍ଡର ୧୯ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରୋଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ।

