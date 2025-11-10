ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳରେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, କଟିଯିବ ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପତ୍ତା
ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ୱାର ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି ଗିଲ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିଥିବା ଟି-୨୦ ଦଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି କିଛି ଖେଳାଳି ନିରନ୍ତର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଯିଏ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିବେ? ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କ’ଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବେ?
ଭାରତ vs ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ:
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ ଯେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ:
ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇନଅପ୍ରେ କାହାକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏପରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସୁଯୋଗ:
ଶୁଭମନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ଗିଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି, ତେଣୁ ଗିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଇ ପ୍ରତି ଏକ ନରମ କୋଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ସାଇଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।